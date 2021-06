LEGO Foosball table, in arrivo un nuovo set LEGO Ideas annunciato durante la LEGO CON

Durante la LEGO CON, come da copione, i presentatori hanno annunciato il vincitore del contest Constructions by Donat, il LEGO Foosball Table, e per l’occasione hanno anche annunciato che il progetto verrà realizzato ed immesso sul mercato come un vero e proprio set LEGO Ideas.

Così come accaduto a settembre scorso, quando assieme al mappamondo LEGO, venne annunciato che anche le chitarre Fender Stratocaster sarebbero diventate un set LEGO Ideas ufficiale (avevano vinto il contest Music to our ears) un altro vincitore di un contest secondario rispetto a LEGO Ideas diventerà un set ufficiale.

Il progetto realizzato dall’utente Constructions by Donat è un vero e proprio tavolo da calciobalilla realmente funzionante e giocabile con una base di 55×30 cm ed 11 minifigure per squadra.

Ovviamente questo è il progetto del contest e, come ben sappiamo, subirà varie modifiche prima di diventare un set LEGO Ideas ufficiale ma siamo sicuri che manterranno la giocabilità del set.

Nessuna indicazione è stata rilasciata sulla data e sul costo ma sicuramente sarà un set che rivedremo solo nel 2022.