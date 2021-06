Italia – Austria: dove vedere la partita in streaming 4K HD

È passata ormai una settimana dalla partita di Italia Galles degli Euro 2020, che domenica sera ha confermato gli ottimi risultati del nostro paese in questa competizione. Quest’oggi si tiene invece un nuovo incontro, questa volta parliamo di Italia – Austria di Euro 2020, e vogliamo spiegarvi dov’è possibile seguire in tempo reale il tutto per godersi tutti i dettagli.

La nuova partita sarà anche la prima degli ottavi di finale di Euro 2020, in cui l’Italia è presente grazie alle vittorie che è riuscita ad accumulare negli scorsi incontri. Questa sarà disponibile sia grazie alla Rai che a Sky, e non verrà negata neanche questa volta la possibilità di ammirare l’incontro in 4K.

Italia – Austria degli Euro 2020 avrà inizio alle 21:00 di oggi al Wembley Stadium di Londra, e tutti potranno seguirla in chiaro semplicemente collegandosi su Rai 1, mentre viene anche data la possibilità di sfruttare il 4K attraverso Rai 4K e di seguire il tutto in streaming attraverso Rai Play. Si tratta anche questa volta di un’opzione completamente gratuita, visto che la Rai trasmetterà un totale di 27 partite per questa nuova competizione.

Arrivando a Sky, troviamo un ulteriore ventaglio di possibilità, visto che il colosso trasmetterà 51 partite per questi Euro 2020. Per tutti gli abbonati sarà sufficiente collegarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, o sfruttare lo streaming attraverso Sky Go e Now.

Si tratta anche questa volta di un incontro molto importante, e come sempre il grande pubblico italiano ha per fortuna diverse possibilità per seguire quale sarà l’esito dello scontro. Attualmente l’Italia è riuscita a ottenere ottimi risultati durante questi Euro 2020, e la finale a cui il nostro paese ovviamente ambisce non è molto lontana. Siamo attualmente a ben 7 reti ottenute e 0 subite, e non ci resta che sperare che la squadra continui con questi risultati per la partita finale dell’11 luglio.