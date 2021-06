Warren Buffett si dimette dalla Bill & Melinda Gates Foundation

Warren Buffet, fondatore e AD del fondo Berkshire Hathaway, oltre che storico amico personale del fondatore di Microsoft, ha annunciato le sue dimissioni dal board della Bill & Melinda Gates Foundation.

La notizia arriva a distanza di poche settimane dall’annuncio del divorzio tra Bill e Melinda. Le dimissioni di Buffet gettano nuove ombre sul futuro della fondazione, lasciando intendere che possa essere molto più tumultuoso e incerto di quanto si pensasse in origine. Il tempismo non aiuta, ma la scelta di Buffet sembra non essere affatto collegata con il divorzio dei coniugi Gates.

Warren Buffet ha 90 anni e in passato aveva promesso di donare il 99% delle sue azioni della Berkshire Hathaway in beneficenza. Con l’annuncio delle sue dimissioni, Buffet ha anche comunicato di aver donato altri 4,1 miliardi di dollari in beneficenza. «Sono a metà strada dal mantenimento della mia promessa», ha detto. Complessivamente, nel corso degli anni l’investitore ha donato 41 miliardi di dollari.