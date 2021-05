Bill Gates e Melinda annunciano il divorzio: “continueremo a lavorare assieme alla fondazione”

Arriva a sorpresa, con un comunicato congiunto, l’annuncio del divorzio tra Bill Gates e sua moglie Melinda Ann French. «Dopo 27 anni non crediamo più di poter crescere come una coppia in questa nuova fase della nostra vita».

Bill Gates e Melinda Ann French si sono conosciuti negli uffici di Microsoft, dove lei lavorava come Product Manager. Era il 1987. «Ci siamo frequentati per un anno, era chiaro che tenevamo molto l’uno all’altra. Avevamo davanti un bivio: separarci presto o tardi, o sposarci e passare il resto della nostra vita assieme», aveva ricordato Bill in occasione della docuserie Netflix dedicata alla sua vita (di cui abbiamo parlato qui).

Bill e Melinda Gates hanno condiviso assieme anche il loro impegno umanitario, fondando nel 2000 l’omonima fondazione, nota come una delle più grandi e prestigiose organizzazioni filantropiche al mondo. L’impegno della coppia è rimasto alto anche nel corso della pandemia, con un ruolo determinante della fondazione nei finanziamenti alle prime ricerche sui vaccini per il Covid-19.

Il divorzio, nota il NY Times, apre importanti interrogativi sul futuro del patrimonio di Bill Gates, oltre che sulla tenuta della fondazione Bill & Melinda Gates. Per il momento i due assicurano di voler continuare a lavorare assieme.

Dopo averci pensato intensamente e aver tentato di lavorare al bene della nostra relazione, abbiamo preso la decisione di terminare il nostro matrimonio. Nel corso degli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre fantastici figli e costruito assieme una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire alle persone di poter avere accesso ad una vita funzionale e in piena salute. Continuiamo a credere in quella missione e continueremo a lavorare alla fondazione assieme. Tuttavia, non riteniamo di poter continuare a crescere come una coppia in questa fase della nostra vita. Con l’inizio della nostra nuova vita, chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia

si legge nella nota pubblicata a sorpresa solamente pochi minuti fa.