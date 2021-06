Harley Quinn: James Gunn dirigerebbe uno standalone con il personaggio DC Comics

A James Gunn non dispiacerebbe affatto dirigere un film DC Comics con protagonista Harley Quinn. Lo ha rivelato il regista su Instagram.

24—Giu—2021 / 11:33 AM

La Harley Quinn di Margot Robbie ha già avuto un film standalone intitolato Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, ma c’è un grande regista che vorrebbe provare a dirigere un nuovo capitolo della storia del character, e stiamo parlando di James Gunn.

Durante la sua solita sessione di domande e risposte con i fan il regista ha risposto al quesito posto da un appassionato che gli ha chiesto, appunto, se dirigerebbe un film su Harley Quinn, e la risposta di James Gunn è stata:

Certo che lo farei.

Insomma, poche parole, ma quanto basta per provare a pensare cosa potrebbe produrre l’unione di due menti schizzate come quella di Harley Quinn e quella di James Gunn. Il regista è stato di recente elogiato da uno degli attori di The Suicide Squad, stiamo parlando di John Cena, che ha detto di lui: