Birds Of Prey 2: Margot Robbie offre un aggiornamento

Margot Robbie offre un aggiornamento su Birds of Prey 2, ribadendo che il sequel non è ancora in fase di sviluppo.

Margot Robbie ha voluto dare un aggiornamento sullo stato di sviluppo di Birds of Prey 2. Secondo l’attrice il sequel non è ancora in fase di sviluppo, confermando che niente è cambiato dall’ultimo aggiornamento di circa cinque mesi fa.

Dopo Suicide Squad del 2016, la Warner Bros. aveva messo in fase di sviluppo una serie di diversi progetti incentrati sul personaggio di Harley Quinn. Birds of Prey, pubblicato lo scorso anno, è stato uno di quelli. Diretto da Cathy Yan, il film ha visto Harley collaborare con altri personaggi femminili della DC, Canarino Nero, Renee Montoya e Cassandra Cain.

Birds of Prey aveva ottenuto recensioni positive ma ha incassato solo $ 33 milioni nel suo weekend di apertura e ha concluso con un totale di $ 201,8 milioni in tutto il mondo contro un budget di produzione di $ 84,5 milioni. Questo risultato forse non è stato considerato all’altezza e potrebbe essere il motivo per cui Birds of Prey 2 non è mai entrato in fase di sviluppo. E sulla base degli ultimi commenti di Robbie, non sembra che un sequel sia in lavorazione.

Parlando con Den of Geek per promuovere The Suicide Squad, a Robbie è stato chiesto del futuro di Birds of Prey. L’attrice ha ribadito ciò che aveva detto qualche mese fa, affermando che:

Non so se sarà presto all’orizzonte. Non credo che sia un no. Ma no, al momento non c’è un seguito in lavorazione di cui io sia a conoscenza in questa fase.

Robbie è stata una delle produttrici di Birds of Prey, quindi se la WB stesse sviluppando il sequel, sarebbe stata al corrente dei nuovi sviluppi. WB ha molti film in uscita nel 2023, inclusi i sequel di Aquaman e Shazam, così come The Batman di Matt Reeves.