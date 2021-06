James Gunn per John Cena è il “Vince McMahon dei film”

John Cena nell’arco degli ultimi decenni ha calcato sia i ring della WWE che i set cinematografici, e, finalmente, ha trovato un nesso tra questi due mondi: ovvero un confronto tra James Gunn e Vince McMahon.

Secondo l’attore e wrestler, che sta lavorando con James Gunn sulla serie TV Peacemaker e nel film The Suicide Squad, il regista si può paragonare a Vince McMahon, ecco per quali motivi:

James ricopre tutti i ruoli, e questo è il motivo per cui è un regista così grande. Lui crea la storia dal nulla, e poi supervisiona la produzione, lavora su tutti i personaggi, sta a stretto contatto con il cast, ed è meticoloso su ogni dettaglio. Lavora anche agli storyboard ed ai costumi. Ha la capacità di saper fare tutto, potrei definirlo come il Vince McMahon dei film. E questo perché Vince nel suo campo è coinvolto in ogni aspetto, e così è anche James Gunn.

Per poter vedere il The Suicide Squad di James Gunn bisognerà aspettare agosto, ma, nel frattempo, i trailer ed i filmati che stanno arrivando sul web ci stanno permettendo di notare come, anche in questo caso, avremo a che fare con un film folle e irriverente.