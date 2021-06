Xbox Series X/S: arrivano monitor e TV dedicati da Philips, Asus e Acer

Sulle pagine di Xbox Wire abbiamo quest’oggi potuto ammirare una nuova iniziativa dedicata alle console ammiraglie di casa Microsoft, Xbox Series X/S. È stata infatti svelata una vera e propria linea di monitor dedicata alla console next-gen, pensati e ottimizzati per offrire la miglior resa grafica e qualità possibile quando accoppiati con la console.

Il programma prende il nome di “Designed for Xbox” e fra le novità è stato annunciato un vero e proprio bollino dedicato a monitor e TV che sfrutteranno Xbox Series X/S, e potranno quindi essere riconosciuti dagli utenti interessati con facilità.

Fra le principali caratteristiche di questa serie di prodotti troviamo l’uscita HDMI 2.1, in grado di supportare alte risoluzioni, refresh rate fino a 120 Hz, Variable Refresh Rate, HDR e Dolby Vision. Potremo mettere mano sulle novità di quest’iniziativa già a partire dell’estate del 2021, e abbiamo avuto modo di fare la conoscenza dei primi apripista, con 3 modelli realizzati da Philips, Asus e Acer che forniscono un’ottima prospettiva in merito a quest’iniziativa.

Di seguito, la lista dei monitor della serie Designed for Xbox annunciata, con anche le principali caratteristiche che offriranno.

Philips Momentum 559M1RYV – 55 pollici, 4K, 120Hz, HDR 1000, FreeSync

ASUS Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ – 43 pollici, 4K 120 Hz, HDR 1000, FreeSync

Acer Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV – 28 pollici, 4K, 120Hz, HDR 400, FreeSync

Come annunciato, si tratta di ottimi pannelli, che nonostante su Xbox possano dare il meglio possono anche essere usati per altri ambiti. La lista di TV e monitor ottimi per Xbox Series X/S non si riduce ovviamente a questi 3 prodotti presentati da Philips, Asus e Acer, ma il bollino annunciato riuscirà sicuramente a fare chiarezza sui prodotti da prendere in considerazione per i possessori di una delle due ammiraglie Microsoft.