Un’intelligenza artificiale può rilevare la sepsi, ma uno studio fa sorgere dei problemi

Epic Systems, azienda che opera negli Stati Uniti nel campo della medicina ha dichiarato di poter identificare la sepsi in anticipo, salvando la vita di molti pazienti. Parliamo di una complicazione che porta un gran numero di pazienti alla morte in ospedale, e che se combattuta con mezzi efficaci può essere curata in anticipo, il che salva la vita ogni giorno a moltissimi pazienti.

Si parla questa volta di un vero e proprio algoritmo, pensato in particolare per scovare la Sepsi nei pazienti, che però potrebbe essere meno efficace di quanto dichiarato. Epic Systems ha infatti confermato una soglia di accuratezza del 76%, un numero davvero alto, che però è stato smentito da un recente studio, il quale invece indica un successo che si abbassa solamente al 63%.

Epic Systems ha detto in una dichiarazione rilasciata presso Stat News che un’ulteriore ricerca ha mostrato dei risultati diversi, confermando invece la propria percentuale. Attualmente, un quarto degli ospedali negli stati uniti utilizza le cartelle cliniche elettroniche di Epic Systems, ed errori di calcolo potrebbero di conseguenza avere ripercussioni su larga scala.

Stando al nuovo studio, lo strumento per il rilevamento della sepsi non avrebbe individuato 1.709 casi su 2.552, e solo il 7% delle segnalazioni sarebbe stato effettivamente utile, in quanto non riscontrato dai medici. Ci sarebbero anche diverse indicazioni errate, in quanto solo 12% dei pazienti con una presunta sepsi sarebbe stato affetto dalla complicazione. Non sappiamo ancora se si parli di dati volutamente alterati da parte di Epic, o se lo studio effettuato a monte sia stato invece corretto.

In una dichiarazione presso Wired, Roy Adams, assistente professore alla Johns Hopkins School di Medicina ha dichiarato che questi strumenti sono sempre più comuni, ed errori come questi non andranno di certo via, per questo servono più valutazioni indipendenti dai sistemi proprietari.