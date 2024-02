Lupi di Chernobyl: grazie ad una mutazione genetica sviluppano la resistenza al cancro

Il 26 aprile 1986, durante un test di sicurezza a tarda notte nella centrale nucleare di Chernobyl, nella Repubblica Socialista Sovietica Ucraina (nell’allora Unione Sovietica), un’esplosione catastrofica portò all’evacuazione d’emergenza di 100.000 persone. Nei 38 anni successivi al disastro della centrale, la città ucraina è rimasta abbandonata, con solo animali selvatici come cavalli e lupi che vagano per le strade. Mentre gli esseri umani hanno lasciato che la natura prendesse il sopravvento sul paesaggio impregnato di radiazioni, una scoperta straordinaria dimostra che i lupi “mutanti” che vivono lì hanno sviluppato la resistenza al cancro. I ricercatori hanno scoperto che una parte delle loro informazioni genetiche sembra resistere all’aumento del rischio di malattia.

Questa scoperta fa sperare che, studiando meglio questo fenomeno, si possa combattere la malattia anche negli esseri umani.

Lupi monitorati con i radiocollari per capire come sia possibile la loro sopravvivenza

Quando il reattore nucleare è esploso nella centrale di Chernobyl, e più di 100.000 persone sono state evacuate dalla città a causa dell’esplosione che ha rilasciato radiazioni cancerogene, l’area è rimasta inquietantemente abbandonata, con la Zona di esclusione di Chernobyl (CEZ) istituita per impedire alle persone di entrare in un’area in cui le radiazioni rappresentano ancora un rischio di cancro. La dott.ssa Cara Love, biologa evolutiva ed ecotossicologa presso l’Università di Princeton negli Stati Uniti, ha studiato come i lupi di Chernobyl sopravvivano nonostante l’esposizione di generazioni alle particelle radioattive. La dott.ssa Love e un team di ricercatori hanno visitato la CEZ nel 2014 e hanno messo dei radiocollari ai lupi per poterne monitorare i movimenti. La dottoressa ha dichiarato che i collari forniscono al team “misurazioni in tempo reale di dove si trovano i lupi e di quanto sono esposti alle radiazioni”. Inoltre, sono stati raccolti campioni di sangue per analizzare le risposte fisiologiche dei lupi alle radiazioni cancerogene.

I lupi sono esposti a più di sei volte il limite di sicurezza in termini di radiazioni

I ricercatori hanno scoperto che i lupi di Chernobyl sono esposti a 11,28 millirem di radiazioni al giorno per tutta la loro vita, ovvero più di sei volte il limite di sicurezza legale per un essere umano. La dott.ssa Love ha scoperto che i lupi hanno un sistema immunitario alterato, simile a quello dei pazienti oncologici sottoposti a radioterapia, ma soprattutto ha identificato parti specifiche delle informazioni genetiche degli animali che sembrano resilienti all’aumento del rischio di cancro. Peraltro, i ricercatori hanno identificato componenti genetiche specifiche all’interno dei lupi che sembravano resilienti all’aumento del rischio di cancro, offrendo uno sguardo ai potenziali meccanismi di resistenza naturale.

Le mutazioni protettive

Molte ricerche sull’uomo hanno individuato mutazioni che aumentano il rischio di cancro: la presenza della variante del gene BRCA, ad esempio, rende più probabile che una donna sviluppi un cancro al seno o alle ovaie. Mentre la ricerca sulle popolazioni umane si è tradizionalmente concentrata sull’identificazione delle mutazioni che aumentano la suscettibilità al cancro, il lavoro di Love con i lupi mutanti mira a scoprire le mutazioni protettive che aumentano la probabilità di sopravvivere al cancro, con profonde implicazioni per la ricerca e il trattamento terapeutico. La pandemia e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia hanno impedito alla dott.ssa Love e ai suoi collaboratori di tornare alla CEZ negli ultimi anni. Nonostante questo, la ricercatrice ha presentato i suoi risultati alla riunione annuale della Society of Integrative and Comparative Biology a Seattle, Washington, il mese scorso, dicendo che lo studio rimanderà il ritorno nell’area fino a quando non sarà sicura.

Come i lupi possono aiutare a salvare l’uomo

La scoperta di lupi mutanti a Chernobyl che mostrano resistenza al cancro ha implicazioni significative per gli esseri umani. Come dimostra lo studio di Love, esso fornisce indicazioni cruciali sui meccanismi alla base della resistenza al cancro nonostante l’esposizione prolungata alle radiazioni. Svelando le componenti genetiche o gli adattamenti che conferiscono protezione contro il cancro in questi lupi, i ricercatori potrebbero scoprire nuove strade per il trattamento e la prevenzione del cancro negli esseri umani. Inoltre, le mutazioni specifiche osservate nei lupi di Chernobyl potrebbero essere potenziali bersagli terapeutici per combattere il cancro. Questa ricerca potrebbe portare allo sviluppo di terapie o interventi mirati per aumentare la resistenza al cancro nelle popolazioni umane. Inoltre, lo studio dei lupi mutanti offre una visione più ampia della biologia del cancro, con potenziali applicazioni al di là dell’esposizione alle radiazioni.