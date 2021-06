Windows 11: Microsoft rilascia un teaser in attesa dell’evento del 24 giugno

Microsoft ha condiviso in giornata un nuovo teaser trailer per l’arrivo di Windows 11, o meglio il suo annuncio, che si terrà il 24 giugno in diretta mondiale.

Si è parlato molto di Windows 11 negli ultimi giorni: il fatto che sia uscita una ISO leak ha permesso a molti siti di studiarsi per bene il nuovo sistema operativo. Ecco allora che escono voci sul fatto che potrebbe essere gratuito, sugli sfondi e persino su funzionalità aggiuntive inserite per migliorare l’utilizzo di tale OS.

L’evento, che si terrà giovedì 24 giugno alle ore 17.00, toglierà definitivamente i veli sul nuovo sistema operativo di casa Microsoft, permettendo di scoprire tutte le sue funzionalità, il costo e ogni dettaglio aggiuntivo.

The Microsoft Event is getting closer. Join us on June 24th at 11 am ET. Set a reminder 👉 https://t.co/CFxi6l6BZj pic.twitter.com/VrnJDORIGn — Windows (@Windows) June 21, 2021

Tra le tante cose attese, sicuramente c’è la parte estetica: questo Windows 11 si prospetta infatti un grande passo avanti per quanto riguarda la parte visuale. Non mancheranno però le novità legate a tutte quelle funzioni richieste col tempo tramite feedback, oltre che le varie migliorie che permetteranno di dare al fruitore una user experience più pratica.

Windows 11 potrebbe essere gratuito per i possessori di Windows 10, ma anche per chi ha ancora Windows 8.1 e 7: sembra infatti che nel codice studiato del Sistema Operativo, siano presenti codici che raccontano di una possibile trasposizione verso il nuovo OS.

Rimangono fuori da questa possibilità i fruitori di Windows 8 (che però potranno passare prima a Windows 8.1, e poi al nuovo 11) e i possessori di Windows Vista e XP, che invece non riceveranno alcun aggiornamento gratuito.

L’evento potrebbe comunque lasciare spazio ad alcune novità attese, come delle cuffie/auricolari Surface, e magari qualche altra sorpresa inaspettata. Non ci resta che attendere il 24 giugno, così da poter scoprire tutti gli annunci ufficiali della casa di Redmond (sperando che non vengano leakati tutti i dettagli prima di tale data).