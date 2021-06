Windows 11: potete già scaricare tutti gli sfondi ufficiali nel nuovo sistema operativo

In attesa di Windows 11, potete già scaricare i nuovi sfondi ufficiali dell'OS. Sono divisi in quattro collezioni e, complessivamente, sono davvero molto gradevoli.

Sono stati distribuiti online anche tutti gli sfondi ufficiali di Windows 11. Li potete già scaricare, in attesa del sistema operativo vero e proprio.

In anticipo di una settimana rispetto alla presentazione ufficiale, fissata per il 24 giugno, Windows 11 si è già mostrato in (quasi) ogni dettaglio. Ieri sera sono usciti diversi screen dell’UI del nuovo sistema operativo, mostrando per la prima volta alcuni importanti cambi di design: dal nuovo menù Start, ora separato dalla taskbar, passando per la barra delle applicazioni, ora in una posizione centrale e non più confinata a sinistra.

In generale, Windows 11 si presenta più pulito e gradevole, grazie a bordi smussati e ad un linguaggio che non stravolge gli stilemi di Windows 10 ma li reinterpreta in chiave più moderna. Cambia anche il logo di Windows, che ora è un quadrato perfetto.

Windows 11 porta ovviamente con sé anche un ricco inventario di nuovi sfondi ufficiali. Sono tutti piuttosto belli al punto che secondo The Verge sarebbero “gli sfondi più belli della storia di Microsoft”. Sono divisi in quattro collezioni: Captured Motion, Flow, Glow e Sunrise.

Windows 11 sarà presentato il prossimo 24 giugno. Il sistema operativo dovrebbe venire distribuito nei prossimi mesi, probabilmente verso ottobre, ma ad oggi per ovvie ragioni non abbiamo ancora una data ufficiale. Trovate gli sfondi ufficiali di Windows 11 in 4K nel secondo link in fonte.