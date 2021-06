Windows 11, l’aggiornamento al nuovo sistema operativo potrebbe essere gratuito

Un'analisi fatta da XDA rivelerebbe un processo per aggiornare gratuitamente a Windows 11 le precedenti versioni dei sistemi operativi di Microsoft.

Windows 11 potrebbe essere gratuito per i possessori di Windows 7, 8.1 e 10: a confermarlo l’analisi fatta da XDA che rivelerebbe, tra le altre cose, un processo di aggiornamento gratuito. A rivelare il tutto sarebbero le chiavi di configurazione di Windows 11 per gli utenti che posseggono le precedenti versioni.

Tutta l’analisi partirebbe da una ISO trapelata del nuovo sistema operativo, che XDA avrebbe analizzato nel dettaglio scoprendo tante novità. Alcune di queste informazioni sono visibili anche in degli screenshot che circolano in rete. Disponibili online, inoltre, anche i vari sfondi del nuovo OS, scaricabili fin da subito.

Nella lista risulta assente Windows 8, scelta molto scontata vista la presenza di 8.1: è possibile infatti, tutt’ora, aggiornare dal precedente OS alla versione migliorata in modo veloce e gratuito, quindi nessun utente – se non quelli che posseggono una versione ancora più vecchia come Vista o XP – rimarrà escluso da questo possibile affare.

La scelta di Microsoft di procedere con lo stesso sistema utilizzato per il passaggio a Windows 10 risiederebbe nella sua continuità: il nuovo Windows 11, infatti, non sarà un brusco passaggio verso nuovi lidi, ma permetterà persino di tornare alla vecchia interfaccia grafica, a dimostrazione di come i due sistemi siano molto simili.

In termini pratici invece, Microsoft sta semplicemente sfruttando la sua enorme base d’utenza: il CEO Satya Nadella ha detto proprio il mese scorso come Windows 10 giri ormai su 1,3 miliardi di sistemi, e il passaggio a pagamento verso un nuovo OS porterebbe l’utenza a frammentarsi di nuovo.

Insomma, questo nuovo Windows 11 sembra a tutti gli effetti un semplice rework del precedente, anche se potrebbe nascondere tante nuove funzionalità e qualche interessante novità. Nel frattempo, se vi trovate ancora con Windows 7 o 8.1, potete passare gratuitamente a Windows 10 senza problemi, utilizzando il software scaricabile da questo link.

Potrebbe anche interessarti: