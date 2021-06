The Suicide Squad: James Gunn butta una frecciata al Joker di Jared Leto?

In un'intervista a Total Film James Gunn ha parlato delle sue scelte di cast in The Suicide Squad elogiando gli attori che ha confermato rispetto al primo film.

Per il cast di The Suicide Squad James Gunn ha sottolineato più volte che il Joker di Jared Leto non è stato incluso nel lungometraggio perché il pagliaccio criminale non fa parte della squadra suicida, ma è risaputo che tra i due non corra buon sangue, soprattutto per alcune frasi espresse in passato su Twitter dallo stesso Gunn. E le ultime dichiarazioni del regista sembrano di nuovo riaprire questo conflitto.

Parlando a Total Film Gunn si è soffermato a parlare delle connessioni di The Suicide Squad con il primo film, elogiando la parte di cast che ha mantenuto, e di cui, ovviamente, non fa parte il Joker di Jared Leto. Ecco le parole del regista:

Nel mio film non c’è niente che contraddica quello di David Ayer. Penso che nel primo film abbiano fatto alcune scelte a livello di casting davvero fantastiche, e mi riferisco soprattutto agli attori che ho poi portato con me. Ho cambiato ciò che volevo, e non sono intervenuto su ciò che non aveva bisogno di essere sistemato.

A conti fatti si potrebbe anche dire che pure Will Smith sia stato escluso da James Gunn, ma sembra che la produzione e l’attore si siano “lasciati” di comune accordo. Con Leto, invece, i problemi sono stati molto più impattanti ed evidenti. E le parole di James Gunn, in qualche modo, potrebbero ricordarlo.