Ms. Marvel: tre nuove foto dal set del serial

Iman Vellani è la protagonista indiscussa di alcuni nuovi scatti provenienti dalle riprese di Ms. Marvel, serial appartenente al Marvel Cinematic Universe che propone la nuova supereroina Kamala Khan.

Novas imagens das gravações de Ms.Marvel pic.twitter.com/i2pcPN3ST3 — Podgeeks (@podgeeks1) June 18, 2021

Le foto fanno il paro con quelle diffuse poco tempo fa sullo stesso set e, si direbbe, sulla stessa scena, in cui la giovane supereroina si trova ad affrontare le forze di polizia per difendere qualcosa o qualcuno, mentre la gente dietro si assiepa a osservare quanto accade.

Dalle foto sembrerebbe anche che ci sia un qualche dispiego di superpoteri, ma è difficile capire di che tipo, dato che saranno, logicamente, aggiunti in post produzione. È facile immaginare, comunque, che si tratterà di qualcosa di molto simile ai fumetti, in cui la ragazza è in grado di mutare il proprio corpo in combattimento.

La serie arriverà su Disney+ entro l’anno, e farà da apripista per The Marvels, film che vedrà riunirsi tre superoine: Carol Denvers / Captain Marvel, Monica Rambeau e la stessa Kamala.

