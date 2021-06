Carrie Fisher e Macaulay Culkin avranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Nel 2022 diversi personaggi del Cinema, della televisione e dello spettacolo riceveranno una stella per la Hollywood Walk of Fame, tra cui Carrie Fisher.

Sono stati comunicati i nomi delle celebrità del mondo della televisione, del cinema e dello spettacolo in generale che riceveranno prossimamente una stella sulla Hollywood Walk of Fame, e tra queste ci sono nomi molto importanti, come Carrie Fisher e Macaulay Culkin. Per la protagonista di Star Wars ed il bambino iconico di Mamma, ho perso l’aereo sembra un riconoscimento più che dovuto.

Ma oltre che a Carrie Fisher ed a Macaulay Culkin la stella sulla Hollywood Walk of Fame andrà anche ad altre importanti personalità: Per quanto riguarda il mondo del cinema sono stati selezionati Francis Ford Coppola, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, James Hong, Helen Hunt, Michael B. Jordan, Regina King, Ray Liotta, Ewan McGregor, Adam McKay, Jason Momoa, Tessa Thompson e Carrie Fisher.

Per quanto riguarda la televisione ci saranno: Byron Allen, Greg Berlanti, Ricky Gervais, Peter Krause, Robert Odenkirk, Holly Robinson-Peete, Norman Reedus, Tracee Ellis Ross, Jean Smart, Ming-Na Wen e Kenan Thompson.

Mentre per i personaggi del mondo musicale ci saranno: Black Eyed Peas, George E. Clinton Jr., Ashanti Douglas, DJ Khaled, Avril Lavigne, Los Huracanes Del Norte, Martha Reeves e Ermias “Nipsey Hussle” Asghedom.

Le nuove stelle della Hollywood Walk of Fame verranno piazzate sulla camminata durante il 2022.