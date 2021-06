Asus: annunciati gli auricolari ROG Cetra II e le cuffie ROG Strix Go BT

Asus ha rivelato in giornata due nuovi prodotti: gli auricolari da gaming ROG Cetra II e le cuffie bluetooth on-ear ROG Strix Go BT.

Asus ha annunciato i nuovi ROG Cetra II, auricolari da gaming dotati di RGB e cancellazione del rumore, e le ROG Strix Go BT, cuffie bluetooth dall’alta qualità sonora e massimo comfort. Gli auricolari da gaming ROG Cetra II sono collegabili al PC tramite USB-C, e sono compatibili con Windows, Mac e Nintendo Switch. Sono predisposte per avere due modalità: ANC, che permette l’isolamento dai rumori esterni, e Ambient per quanto riguarda invece la possibilità di poterli ascoltare.

Le ROG Cetra II sono predisposti per avere dei microfoni incorporati capaci di sopprimere il rumore circostante, e sono compatibili con i driver LSR Asus Essence, che permettono di avere un suono equalizzato e ricco di bassi. In termini di ergonomia, le alette e i gommini ultrasoft LSR permettono al prodotto di rimanere comfortevole, mentre esteticamente le ROG Cetra II potranno essere gestiti con Armoury Crate per quanto concerne l’illuminazione.

Le ROG Cetra II sono acquistabili al prezzo di 139,90€, e sono disponibili anche in versione Core (quindi senza uscita USB-C ma con AUX da 3,5 mm).

Per quanto riguarda invece le ROG Strix Go BT, sono delle cuffie wireless a bassa latenza e con audio ad alta risoluzione, dovuto dalla tecnologia Qualcomm aptX Adaptive, che permette di avere un flusso continuo senza interruzioni.

Nonostante le cuffie siano senza fili, sarà possibile collegarci un cavo AUX da 3,5 mm, così da renderle compatibili con gran parte dei prodotti e dei device da gaming. Le ROG Strix Go BT hanno infine un sistema di Active Noise Cancelation (ANC) che permette di isolare il rumore ambientale, mentre il microfono filtra i suoni trasmettendo solo la voce di chi parla.

Le ROG Strix Go BT sono vendute ad un prezzo di 249,90€, e sono collegabili tramite connessione bluetooth ai dispositivi compatibili (come PC, dispositivi mobile o televisioni compatibili con la tecnologia BT).

