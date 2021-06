TikTok, ByteDance ha registrato ricavi da record: + 111% rispetto al 2019

Nel 2020 TikTok ha chiuso un’annata da record. ByteDance, il colosso cinese proprietario del social, ha registrato ricavi per 34,3 miliardi: in crescita del 111% su base annua. L’utile lordo è salito del 93%, raggiungendo quota 19 miliardi di dollari.

Alla fine del 2020 ByteDance poteva contare su 1,9 miliardi di utenti attivi su base mensile a livello globale, è plausibile che il numero di utenti attivi sia aumentato nel frattempo. Dato che tiene conto di TikTok, ma anche degli utenti di Douyin, app gemella e quasi perfettamente speculare a TikTok, ma destinata esclusivamente al mercato cinese, e di Toutiao, un news aggregator.

Nel frattempo la corrazzata tech cinese ha anche assunto l’ex dirigente di Xiaomi Shou Zi Chew, è il nuovo CFO di ByteDance. La nomina di Chew, scrive la CNBS, secondo gli analisti potrebbe fare da preludio al futuro debutto in borsa di ByteDance. Non è l’unico cambiamento importante ai vertici di ByteDance, lo scorso 20 maggio il fondatore ed ex CEO Zhang Yiming ha annunciato l’intenzione di fare un passo indietro e dimettersi. La transizione verso la nuova leadership inizierà proprio in questi giorni.

Nel 2020 le perdite operative nette ammontavano a 2,1 miliardi di dollari, un dato che dipenderebbe quasi interamente – spiega una fonte – dai bonus destinati a dipendenti ed azionisti.

ByteDance continua a registrare successi a livello nazionale, con TikTok che da mesi – praticamente ininterrottamente – continua ad occupare il vertice dei principali app store nella classifica delle app social più popolari.