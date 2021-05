ByteDance perde il CEO, molla il fondatore Zhang Yiming

Cambio ai vertici per TikTok, lascia il CEO e fondatore di ByteDance Zhang Yiming: «Mi mancano le doti per essere un manager ideale», ha detto.

Zhang Yiming, fondatore e proprietario di ByteDance, lascia la direzione del gigante dei social cinese. ByteDance è l’azienda dietro all’app di successo TikTok, da mesi al vertice degli store Google Play e App Store e popolarissimo tra la Gen Z. Sempre di ByteDance è anche Douyin, app-gemella disponibile esclusivamente in Cina.

Zhang Yiming lascia la posizione di CEO della compagnia, al suo posto subentrerà Liang Rubo, attuale responsabile delle risorse umane. È il primo vero, importante, cambiamento ai vertici dell’azienda dalla sua fondazione, nel 2012, ad oggi.

Zhang Yiming ha guidato l’azienda in uno dei suoi momenti di maggiore difficoltà, quando sembrava che l’amministrazione Trump potesse e volesse far fuori l’app dal mercato statunitense, imponendone la vendita ad un’azienda locale. Ipotesi che alla fine non si è verificata.

L’ex CEO continuerà ad occupare una “posizione strategica” all’interno di ByteDance, si legge nel comunicato pubblicato dall’azienda. Terminerà il suo mandato tra sei mesi, in modo da assicurare una transizione graduale.

La verità è che mi mancano alcune delle abilità necessarie per essere un manager ideale. Sono sempre stato più interessato ad analizzare l’organizzazione e i principi di mercato, sfruttando queste teorie per ridurre ulteriormente il lavoro di management, invece di coordinare realmente le persone

ha scritto Zhang. Nella stessa nota il CEO elogia anche Liang Rubo, descrivendolo come un collega formidabile e insostituibile.