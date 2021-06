Ravpower scompare da Amazon: recensioni in cambio di regali e giftcard

La crociata di Amazon contro le recensioni false o artificiose fa un’altra vittima illustre. Questa volta a scomparire dall’e-commerce è il noto brand RavPower, produttore di accessori per smartphone e, in particolare, di caricabatteria di vario tipo.

A maggio era stato il turno di Aukey e Mpow, due dei più importanti e popolari brand di accessori tech per rapporto qualità-prezzo.

Amazon ha confermato di aver preso la decisione di bannare RavPower dal suo store. Le ragioni dietro al provvedimento non sono difficili da intuire, non bastasse l’immaginazione, ci arriva in soccorso un articolo pubblicato dal Wall Street Journal la scorsa domenica: una giornalista ha raccontato di aver ricevuto, assieme ad un caricabatterie, una proposta per ricevere una giftcard da 35$ in cambio di una recensione. Amazon proibisce espressamente questo tipo di incentivi. L’azienda vuole che tutte le recensioni siano autentiche e senza condizionamenti di sorta.

Ovviamente esiste una differenza tra comprare recensioni false e sollecitare i propri clienti per una recensione in cambio di un omaggio. Quest’ultima pratica, ad esempio, è stata vietata da Amazon solamente a partire dal 2016.

Una damnatio memoriae totale: cercando RavPower su Amazon non è più possibile trovare nessuno dei prodotti dell’azienda, con qualche eccezione (venduta da terze parti). Vale anche per la versione italiana dell’e-commerce.

Come nel caso di Aukey e Mpow, non sappiamo se il ban è permanente o se esiste l’ipotesi che un domani questi brand possano tornare su Amazon.

