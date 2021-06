Kizazi Moto: Generation Fire, l’antologia animata in arrivo nel 2022 su Disney+

I creatori provenienti da Zimbabwe, Uganda, Sudafrica, Nigeria, Kenya ed Egitto offriranno le loro personali visioni al pubblico di tutto il mondo con Kizazi Moto: Generation Fire, una collezione in dieci parti di film originali che debutterà in esclusiva su Disney+ alla fine del 2022.

Questa antologia animata riunisce una nuova generazione di stelle dell’animazione per portare gli spettatori in un viaggio divertente e selvaggio nel futuro dell’Africa. Ispirati dalle diverse storie e culture del continente, questi racconti sci-fi e fantasy pieni di azione offrono visioni audaci su tecnologia avanzata, alieni, spiriti e mostri immaginati da prospettive unicamente africane.

Il regista premio Oscar Peter Ramsey (Spider-Man: Un nuovo universo) sarà l’executive producer di questa serie, mentre i supervising producers saranno Tendayi Nyeke e Anthony Silverston. La serie sarà sviluppata e prodotta dallo studio Triggerfish, in collaborazione con studi di animazione in tutto il continente e a livello globale.

Sono davvero onorato di far parte di un progetto innovativo, giovane ed entusiasmante che ha lo scopo di portare nel mondo una nuova ondata di creatività e invenzione proveniente da un luogo che è pronto a esplodere sulla scena dell’animazione mondiale. I film di questa antologia spaziano un po’ in tutto il campo della fantascienza. Ci sono storie che toccano altri mondi, viaggi nel tempo ed esseri alieni, ma tutte queste convenzioni di genere sono viste attraverso una prospettiva africana che le rende totalmente nuove. Non vedo l’ora che la gente si lasci trasportare e dica ‘Voglio vederne di più!’”.