Cannes 2021: il poster della 74esima edizione omaggia Spike Lee

Per il Festival di Cannes 2021 è stato appena diffuso il poster ufficiale, in cui a spiccare è la presenza di Spike Lee, che sarà presidente di giuria di questa 74esima edizione. Il popolare regista americano con il cappello che mette in evidenza la palma d’oro e gli occhiali è più che riconoscibile.

Ecco il poster del Festival di Cannes 2011 che omaggia Spike Lee.

Queste sono le parole di Spike Lee subito dopo che è stato nominato presidente di giuria della scorsa edizione:

Reputo Cannes il più importante Festival del Mondo, senza togliere nulla alle altre manifestazioni. Questo Festival ha contato molto per la mia carriera, ed ha cambiato il mio percorso nel mondo del Cinema. La possibilità di fare da presidente di Giuria è uno shock, mi rende felice, sorpreso ed orgoglioso allo stesso tempo.

Ricordiamo che tra gli ospiti d’eccezione di questa edizione ci sarà anche Jodie Foster, che riceverà la palma d’oro alla carriera.

Dopo le grosse problematiche causate dalla pandemia nel 2020, il Festival di Cannes ha deciso per il 2021 di far svolgere la manifestazione durante il mese di luglio. Inizialmente il Festival era previsto dall’11 al 22 maggio, ma il persistere delle criticità dovute al Coronavirus ha portato a spostare le date di svolgimento della kermesse, che si terrà dal 6 al 17 luglio.

In un normale periodo sarebbe difficile far svolgere il festival a luglio, considerando l’affollamento dei turisti sulla riviera, ma la crisi da Covid-19 ha reso praticamente obbligatorio far svolgere la manifestazione in questo periodo.