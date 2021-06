Stargirl 2: il poster della seconda stagione presenta Eclipso

Il trailer di Stargirl 2 ha mostrato la figlia della Lanterna Verde Alan Scott, ed ha anche presentato Eclipso, ora anche il poster ufficiale della serie TV di The CW ha messo proprio Eclipso al centro dell’attenzione. Ricordiamo che Stargirl 2 farà il suo esordio ad agosto.

Questo è il poster di Stargirl 2 che mette il villain Eclispo al centro dell’attenzione, non facendolo vedere direttamente, ma mostrando l’oscuro diamante, già presentato nella prima stagione, iniziare a sortire i primi drammatici effetti.

