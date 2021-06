Asus ROG Falchion: annunciata la tastiera gaming compatta

Asus ha rivelato la sua ROG Falchion, tastiera dal form-factor del 65% e con tutte le funzionalità caratterizzanti una tastiera da gaming. Questa tastiera meccanica con switch Cherry MX RGB è collegabile tramite connessione wireless da 2.4 GHz o cavo USB.

Scendendo nel dettaglio, la ROG Falchion presenta tutti i tasti utili per una tastiera da gaming: ha infatti le frecce, i tasti di navigazione e un pannello tattile interattivo.

ROG Falchion incorpora in modo perfetto i tasti freccia e di navigazione nel suo layout al 65% per offrire ai giocatori tutte le funzioni di una tastiera standard. Le misure testimoniano le dimensioni ridotte: solo 306 mm di lunghezza, quindi ha quasi le stesse dimensioni di una tastiera 60%, questo permette di occupare meno spazio sulla scrivania. Un innovativo pannello touch sul fianco sinistro consente di regolare in modo semplice e veloce il volume o di creare scorciatoie per cambiare app, effettuare “copia e incolla” oppure può essere programmato con funzioni personalizzate.

Per quanto riguarda invece gli switch della Asus ROG Falchion, la tastiera monta i già noti Cherry del brand, davvero il massimo per le tastiere da gaming:

Gli switch Cherry MX RGB restituiscono un feedback estremamente preciso e piacevole, mettendo i gamer e gli appassionati nelle condizioni ideali per affrontare lunghe sessioni di gioco. I tasti assicurano una risposta lineare senza clic udibile, anche su lunghe sequenze di battute. La molla più morbida con azionamento rapido e preciso è garanzia di digitazione fluida. L’attuazione del tasto avviene con una pressione di 45 grammi, la distanza tra i tasti è di 2 mm per l’azionamento e di 4 mm in verticale verso il basso.

La tastiera inoltre presenta una copertura in policarbonato trasparente, utile per proteggere la tastiera quando viene riposta o in caso di trasporto. Durante l’utilizzo, la cover può essere posizionata sotto la ROG Falchion, così da dare un ulteriore tocco di classe all’illuminazione RGB inferiore.

La Asus ROG Falchion può essere controllata con il software Armoury Crate, interfaccia che permette di impostare tutti i dettagli della tastiera. Il prodotto è disponibile e viene 169,90€.

Compralo su Amazon.it