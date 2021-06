The Flash 8, Riverdale 6, Batwoman 3: The CW rivela le date d’uscita di queste ed altre serie TV

The Flash 8, Riverdale 6, Batwoman 3 e altre serie TV saranno tra i titoli di punta della stagione televisiva 2021/2022 di The CW: ecco quando arriveranno.

La stagione televisiva 2021/2022 su The CW avrà tra i suoi show delle serie ormai classiche per la rete come The Flash e Riverdale, e progetti nuovi come Walker, arrivato alla sua seconda stagione. The CW ha rivelato le date d’uscita di questi ed altre serie TV per la stagione 2021/2022.

The Flash 8 farà il suo esordio il 16 novembre, assieme a Riverdale 6, mentre Walker 2 uscirà il 28 ottobre e Batwoman 3 il 13 ottobre. Per quanto riguarda le altre serie TV ci saranno l’1 ottobre l’esordio di Penn & Teller: Fool Us, l’8 ottobre arriverà la terza stagione di Nancy Drew, il 10 ottobre la premiere di Legends of the Hidden Temple e di Killer Camp.

E poi ancora il 13 ottobre arriverà DC’s Legends of Tomorrow, il 14 ottobre Legacies 4, il 21 ottobre Coroner 3, il 25 arriverà All American 4, e ci sarà anche l’esordio di 4400.

Per quanto riguarda The Flash ha fatto molto clamore il rumor che ha rivelato una possibile presenza di Grant Gustin nel lungometraggio dedicato al velocista scarlatto, che andrebbe a pareggiare l’apparizione di Ezra Miller nella serie TV di The CW.

Nella prossima stagione dovrebbe mancare il grande evento crossover che legherà l’Arrowverse, anche se ci dovrebbero essere alcuni collegamenti.