The Flash: Grant Gustin farà un cameo nel film (rumor)

Grant Gustin, secondo il report di The Illuminerdi, comparirà in un cameo nel film dedicato a The Flash.

The Illuminerdi ha diffuso un rumor davvero importante riguardo a The Flash: sembra che nel lungometraggio DC Comics farà un cameo anche Grant Gustin, il velocista scarlatto della serie TV di The CW. Se così fosse, il cameo di Grant Gustin in The Flash sarebbe la risposta all’apparizione di Ezra Miller nella serie TV dell’Arrowverse di qualche anno fa.

Questo incrocio di universi narrativi rende il DC Cinematic Universe e l’Arrowverse sempre più connessi, per una serie di connessioni che nel prossimo The Flash sembrano sprecarsi. Infatti, sono stati già annunciati nel cast Michael Keaton, che è stato il Batman dell’universo narrativo di Tim Burton, e Ben Affleck che è stato il cavaliere oscuro di Zack Snyder.

Attualmente sono in corso le riprese del lungometraggio, ed il regista Andy Muschietti ha già fatto vedere il logo del Flash protagonista, e del Batman di Michael Keaton.

Nel cast di The Flash ritroveremo, oltre a Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck, anche Sasha Calle in una inedita versione di Supergirl, Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdu (Nora Allen) e Ron Livingston (Henry Allen). L’uscita del film è prevista per novembre 2022.