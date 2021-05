4400: la sinossi della serie TV reboot di The CW

La sinossi della serie TV reboot di 4400 è stata diffusa dalla rete The CW. Il telefilm farà il suo esordio in autunno.

Dopo aver presentato un po’ di anteprime che riguarderanno la stagione televisiva 2021/2022, The CW ha parlato anche della serie TV reboot di 4400, di cui è stata pubblicata anche la sinossi. 4400 è il remake del telefilm di fantascienza andato in onda dal 2004 al 2007.

La sinossi parla di 4400 persone scomparse dal pianeta Terra in periodi diversi e che improvvisamente si ritrovano tutte quante a Detroit. Nessuno ha memoria di cosa possa essere accaduto. Un assistente sociale (interpretato da Joseph David-Jones, “Arrow”) ed un agente (Ireon Roach, “Candyman”) si dovranno occupare di queste persone. I due partner con ideologie diverse si ritroveranno ad avere lo stesso tipo di approccio, arrivati ad un certo punto.

Nella serie vedremo protagonisti un’avvocatessa che è anche una giovane madre (Brittany Adebumola, “Grand Army”), che si riunirà con il marito da cui è separata (Cory Jeacoma, “Jersey Boys”). E poi ancora vedremo un chirurgo che ha operato durante la Prima Guerra Mondiale (interpretato da TL Thompson, “Straight White Men”); una figura che ha a che fare con il movimento dei diritti civili in Mississipi (Jaye Ladymore, “Empire”), un giovane proveniente da una famiglia molto religiosa della Chicago degli anni Novanta ((Derrick A. King, “Call Your Mother”): una star dei reality show ( Khailah Johnson), e poi una ragazza degli anni Settanta Autumn Best), ed un ragazzo veggente (Amarr Wooten, “Liv and Maddie”).

Tutte queste persone sono ritornate sulla Terra con delle capacità in più acquisite, ed il motivo di tutto ciò sarà uno dei misteri da comprendere.

4400 andrà in onda su The CW in autunno.