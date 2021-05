The Flash 8: ci sarà un crossover con l’Arrowverse

Nonostante durante questa stagione televisiva The CW ha chiarito che non ci sarà l’evento crossover legato alle serie TV DC Comics, per quanto riguarda il 2021/2022 il telefilm di punta The Flash 8 avrà un crossover con l’Arrowverse, così come è stato annunciato ieri negli Stati Uniti.

Il presidente di The CW Mark Pedowitz ha dichiarato che in The Flash 8 ci saranno ben cinque episodi che fungeranno da crossover con l’universo supereroistico DC Comics. In queste puntate ci saranno dei cameo di personaggi proveniente dall’Arrowverse. Ricordiamo che Arrow si è concluso da poco, ed anche Supergirl si chiuderà durante questa stagione, assieme a Black Lightning.

Gli episodi crossover andranno in onda sulla rete americana durante il periodo autunnale. Pedowitz ha dichiarato a riguardo:

Stiamo parlando dei supereroi del TheCWerse che potrebbero andare ad incontrarsi durante questi episodi. Non si tratterà di un vero e proprio crossover, ma di un qualcosa di simile.

L’ultimo grande evento che ha coinvolto i telefilm di The CW dedicato alle storie DC Comics è stato Crisis on Infinite Earths, che è andato in onda tra il 2019 ed il 2020.

Le serie DC Comics su The CW del prossimo anno saranno The Flash 8, Legends of Tomorrow 7, Batwoman 3, Stargirl 3, Superman & Lois 2, e Naomi.