Bill Gates ha consigliato cinque libri da leggere durante l’estate 2021

Come ogni anno, Bill Gates ha pubblicato un video con quelli che sono i cinque libri da leggere durante l’estate del 2021, consigliati sulla base delle sue letture personali. È un fatto noto che Gates sia un avido lettore – non solo di saggi, ma anche di narrativa – ed è sicuramente apprezzabile che il fondatore di Microsoft non abbia voluto rinunciare a questa tradizione nemmeno in tempi per lui tutt’altro che semplici.

Ad inizio maggio Bill e Melinda Gates hanno annunciato l’intenzione di divorziare e nel frattempo sono emersi diversi report che gettano più di qualche ombra sulla vita privata dell’imprenditore. Originariamente la lista dei libri consigliati sarebbe dovuta uscire il 10 maggio, ma Gates ha preferito rimandare di un mese proprio per non farla uscire a ridosso della notizia del divorzio.

Il sussurro del Mondo di Richard Powers

Per quest’estate, Bill Gates ha scelto dei libri collegati tra di loro da un filo rosso, ossia il complicato rapporto tra l’umanità e la natura. Sono tutti saggi, con un’unica eccezione: “The Overstory” di Richard Powers. In Italia il romanzo è stato pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo con il titolo “Il Sussuro del Mondo”.

Patricia Westerford – detta Patty-la-Pianta – comincia a parlare all’età di tre anni. Quando finalmente le parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a un farfugliare incomprensibile. L’unico che sembra capire il mondo di Patricia, sin da piccola innamorata di qualsiasi cosa avesse dei ramoscelli, è suo padre – “la sua aria e la sua acqua” – che la porta con sé nei viaggi attraverso i boschi e le foreste d’America, a scoprire la misteriosa e stupefacente varietà degli alberi. Cresciuta, dottorata ribelle in botanica, Patty-la-Pianta fa una scoperta sensazionale che potrebbe rappresentare il disvelamento del mistero del mondo, il compimento di una vita spesa a guardare e ascoltare la natura: le piante comunicano fra loro tramite un codice segreto.

Compralo su Amazon.it

Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric

Il primo saggio della lista è “Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric” di Thomas Gryta e Ted Mann. Il libro racconta la storia e le ragioni dietro alla disfatta di General Electric, un tempo multinazionale pilastro dell’economia americana, poi nel 2019 caduta in disgrazia dopo la scoperta di quasi 40 miliardi di dollari in perdite nascoste al pubblico e agli investitori. «Come è possibile che una compagnia così grande possa cadere?», si chiede Gates nel video. «Se ti trovi in una posizione di leadership – non importa se in una compagnia, in una nonprofit o in qualsiasi altra organizzazione – io credo che ci sia moltissimo da imparare da questo libro».

Nonostante il saggio sia inedito in italiano, si trova comunque molto facilmente in lingua originale sui principali store online – a partire da Amazon, dove viene venduto a 16,97€.

Compralo su Amazon.it

Under a White Sky di Elizabeth Kolbert

Il secondo saggio consigliato da Bill Gates si chiama “Under a White Sky” ed è scritto dalla giornalista Elizabeth Kolbert. Affronta il tema del cosiddetto antropocene inteso come epoca geologica a partire dalla quale l’uomo ha iniziato ad avere un impatto sull’ambiente, modificando strutturalmente i paesaggi e iniziando, tra le altre cose, ad inquinare. Il libro è uscito nel 2021 ed è ancora inedito in italiano. Anche in questo caso lo si trova molto facilmente online, in edizione originale. Su Amazon viene venduto a 21,68€. Under a White Sky si sofferma sulle possibili soluzioni tecnologiche ad alcune delle più importanti sfide ambientali della contemporaneità, analizzando anche alcune proposte particolarmente estreme. «È interessante come tutti i suoi altri libri, parla anche di spinta generica e ingegneria genetica, due dei miei argomenti preferiti», dice Bill Gates.

Il tema era già stato affrontato dal precedente libro della Kolber “La sesta estinzione“, pubblicato in Italia dall’editore BEAT, e vincitore di un Premio Pulitzer.

Compralo su Amazon.it

Compralo su Amazon.it

Una terra promessa di Barack Obama

Il terzo saggio è “Una terra promessa” di Barack Obama, edito in italiano dalla casa editrice Garzanti. È una biografia, parla del percorso che lo ha portato a diventare Presidente degli USA, partendo dagli anni della giovinezza. Ma è anche un appello agli americani e in particolar modo ai giovani.

Un personalissimo racconto in presa diretta del presidente che ci ha dato la forza di credere nel potere della democrazia. In questo libro, Barack Obama racconta in prima persona la propria incredibile odissea, da giovane alla ricerca di un’identità a leader del mondo libero, e descrive con sorprendente ricchezza di particolari la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti. Obama accompagna i lettori in un viaggio appassionante, dalle iniziali aspirazioni politiche fino alla decisiva vittoria nel caucus dell’Iowa – che ha dimostrato la forza dell’attivismo civile – e alla memorabile notte del 4 novembre 2008, quando è stato eletto 44° presidente degli Stati Uniti

si legge nella sinossi in italiano.

Bill Gates lo consiglia dicendo che racchiude i dietro le quinte di una grande leadership, oltre che la descrizione di alcune delle scelte più difficili che Obama ha dovuto intraprendere quando era il 44esimo Presidente degli USA.

Compralo su Amazon.it

La miglior difesa: La nuova scienza del sistema immunitario

La lista si conclude con un altro saggio, “La miglior difesa: La nuova scienza del sistema immunitario” del Premio Pulitzer Matt Richtel. Partendo da quattro persone con alle spalle delle esperienze a dir poco singolari e rivelatorie, il libro parla della storia recente della ricerca scientifica. Da qui il tentativo di raccontare, in termini chiari e affascinanti, il funzionamento del sistema immunitario e il suo ruolo all’interno del nostro corpo e della vita.

Un paziente terminale malato di cancro si alza dalla tomba. Un prodigio medico sfida l’HIV. Due donne con una patologia autoimmune scoprono che i loro corpi si sono rivoltati contro di loro. La storia delle ricerche scientifiche che da secoli cercano di svelare i misteri della malattia e della salute si intrecciano con le vicende personali di queste quattro persone in un saggio che si propone di raccontare il sistema immunitario come non era mai stato fatto prima.

Il sistema immunitario è la rete cellulare che difende il nostro corpo, un guardiano che combatte la malattia, guarisce le ferite, mantiene l’ordine e l’equilibrio e sostanzialmente ci tiene in vita. I suoi microscopici soldati – dalle cellule T alle cosiddette “ natural killer” – pattugliano il nostro organismo e comunicano attraverso un’efficientissima rete di telecomunicazioni: un esercito che si è evoluto nel corso dei millenni per affrontare una quantità pressoché infinita di minacce.

Eppure, nonostante la stupefacente complessità di questa rete, i meccanismi del sistema immunitario possono essere compromessi dalla fatica, dallo stress, dalle tossine, dall’età avanzata e da un’alimentazione sbagliata – tutte caratteristiche della vita contemporanea – e persino da un’igiene eccessiva. Paradossalmente, è una fragile arma miracolosa che può rivoltarsi contro il nostro corpo con risultati sorprendenti

si legge nella sinossi in italiano.

In Italia è edito dalla casa editrice HarperCollins, lo si trova facilmente su Amazon – anche in versione Kindle. «Il sistema immunitario dell’uomo è qualcosa di fenomenale, negli ultimi dieci anni abbiamo fatto delle scoperte importanti, motivo per cui ora possiamo curare moltissime patologie», ha raccontato Bill Gates.

Compralo su Amazon.it