Amazon Go: apre il primo supermercato senza casse da 2.300 metri quadrati

Dopo anni di rodaggio, Amazon ha portato la sua tecnologia per la spesa senza casse su un vero e proprio supermercato di grandi dimensioni. La tecnologia Just Walk Out debutta per la prima volta su un supermercato da oltre 2.300 metri quadrati.

I primissimi esperimenti si fermavano a 112 metri quadrati e 200 metri quadrati. Poi il primo punto vendita Amazon Go Grocery da quasi 1.000 metri quadrati.

Nel 2020 Amazon aveva poi aperto un supermercato da oltre 3.251 metri quadrati, ma il colosso aveva preferito usare una tecnologia diversa. Niente autenticazione all’entrata e uscita dalla porta, borse in mano, senza mettere mano a contanti o carta di credito. Al contrario Amazon aveva optato per dei carrelli smart, una via di mezzo che aveva portato i più a pensare che la tecnologia basata interamente su sensori e machine learning non fosse adatta alle superfici più ampie.

Ma con il nuovo Amazon Go da 2.300 metri quadrati l’azienda ha dato definitivamente la prova che questo non è vero. Sarà inaugurato il 17 giugno a Bellevue, nello stato di Washington.

Portare la tecnologia Just Walk Out all’interno di un supermercato a dimensioni reali prova quanto questa sia una soluzione scalabile e in grado di adattarsi ad ambienti nuovi

ha detto Dilip Kumar, dirigente del dipartimento che si occupa dei negozi fisici di Amazon.