Samsung Galaxy S21 FE: produzione interrotta? Il giallo, tra rumor e smentite

Samsung è stata costretta ad interrompere la produzione del suo Galaxy S21 FE, o forse no? La notizia è stata lanciata inizialmente dal magazine coreano ETNews, che in un suo report parlava di una crescente difficoltà di Samsung nell’approvvigionamento dei componenti, a partire dai semiconduttori.

Secondo il media outlet coreano, Samsung sarebbe stata costretta a fare una scelta, decidendo di allocare le limitate forniture di SoC Qualcomm sulla produzione dei suoi smartphone pieghevoli, a danno dell’S21 FE.

Una notizia plausibile, dato che la grave crisi mondiale dei semiconduttori ha messo in ginocchio praticamente ogni azienda del settore dell’elettronica di consumo, e non solo (i danni più grandi li sta subendo l’automotive).

Eppure nella ricostruzione di ETNews qualcosa non torna, tant’è che l’articolo è stato rimosso. Con un comunicato, Samsung ha annunciato di non aver interrotto la produzione del suo Galaxy S21 FE. Al contrario, l’azienda deve ancora prendere una decisione finale.

Sebbene non ci sia possibile discutere i dettagli di un prodotto non ancora annunciato, possiamo garantirvi che su questa presunta interruzione della produzione non è stata ancora presa nessuna decisione finale