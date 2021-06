Apple Watch: il sensore per la glicemia trova nuove conferme e si parla di un’edizione ultra-sportiva

Apple lavora ad alcune nuove versioni del suo smartwatch. Il prossimo Apple Watch Serie 7 potrebbe limitarsi a migliorare la dotazione tecnologica di base, mentre i modelli successivi dovrebbero offrire una gamma di nuove feature, con un focus sempre rivolto ai sensori per monitorare la salute.

La novità principale a cui lavora la Mela morsicata è l’introduzione di un sensore per rilevare i valori del glucosio nel sangue e la temperatura corporea, come già anticipato da un precedente report. A dare la notizia è l’agenzia stampa Bloomberg.

L’Apple Watch Serie 7 dovrebbe contare su un processore più veloce, oltre che su componentistica per la connessione wireless di ultima generazione e uno schermo migliorato. La presentazione dovrebbe avvenire già nel corso del 2021, forse durante lo stesso evento dedicato agli iPhone 13.

Che Apple lavori a queste nuove feature è certo, mentre – ammette la stessa agenzia Bloomberg – non è chiarissimo se vedremo tutte queste novità già nella prossima generazione dello smartwatch. Ad esempio, il sensore per monitorare il glucosio potrebbe arrivare solamente nella versione prevista per il 2022 — e, quindi, su un ipotetico Apple Watch Serie 8.

L’Apple Watch del 2021, ad ogni modo, dovrebbe presentarsi con bordi più sottili, grazie ad una nuova tecnologia di laminazione.

Apple lavora anche ad una versione “molto sportiva” del suo orologio. Potrebbe chiamarsi Apple Watch Explorer o Apple Watch Adventure. Come avrete intuito, il device in questione sarà progettato per far parte della categoria ‘rugged’ e, quindi, per essere resistente agli urti e poter essere usato anche in contesti estremi. Dovrebbe arrivare nel 2022.