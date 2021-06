Altrimenti ci arrabbiamo: l’annuncio ufficiale del reboot del film di Bud & Terence

L'annuncio di Christian De Sica era veritiero: ecco teaser poster e sinossi per il reboot di Altrimenti ci arrabbiamo, cult con Bud Spencer e Terence Hill.

Ha destato molto scalpore l’idea di un rifacimento di sorta del film cult “...altrimenti ci arrabbiamo!” che aveva per protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. La notizia, data senza troppa enfasi da Christian De Sica durante una trasmissione tv, ha subito sollevato gli animi dei fan del film classico, lasciando un po’ tutti in sospeso, data la pochezza di informazioni rilasciate lì per lì, e che vedevano De Sica nei panni del “cattivo” del film mentre Alessandro Roja ed Edoardo Pesce avrebbero avuto i ruoli corrispondenti a quelli di Bud & Terence nel nuovo film, titolato ancora ” Altrimenti ci arrabbiamo ” (ma senza puntini di sospensione ed esclamativi).

Arriva ora un comunicato stampa di Lucky Red che chiarisce un po’ le cose, condendo anche la notizia con un teaser trailer del film, del quale sono appena iniziate le riprese, per un’uscita in sala prevista per il 2022.

A distanza di oltre quarant’anni il film simbolo del genere buddy torna a rivivere sul grande schermo. Non un remake ma un reboot, omaggio ad un film che è diventato di culto per più di una generazione.

recita il comunicato.

Il film sarà prodotto da Lucky Red e Compagnia Leone Cinematografica, diretto dal duo YouNuts! a partire da una sceneggiatura di Vincenzo Alfieri, Giancarlo Fontana, Tommaso Renzoni e Giuseppe Gennaro Stasi.

Si confermano, nel cast, Edoardo Pesce, Alessandro Roja e Christian De Sica, con in più Alessandra Mastronardi in un ruolo non ben definito.

Questa la sinossi del film:

Carezza e Sorriso, fratelli molto diversi tra loro e in lite fin dall’infanzia, dovranno mettere da parte le loro controversie per recuperare la mitica Dune Buggy, un tempo appartenuta al loro amato papà e ora sottrattagli da Torsillo, uno speculatore edilizio senza scrupoli, e da suo figlio Raniero. Nel farlo, stringeranno un’insolita alleanza con una comunità di circensi, capeggiata dalla bella e pericolosa Miriam e minacciata dagli affari poco puliti di Torsillo. Tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, riusciranno i due fratelli a ritrovare la loro amata macchina?

Staremo a vedere come si configurerà effettivamente il film nell’ottica del classico e il look dei protagonisti.

