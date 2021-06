Marvel’s Guardians of The Galaxy, video di gameplay dall’E3 2021

Marvel's Guardians of the Galaxy si è mostrato con un video di gameplay nel corso dello Square Enix Presents di questa sera. Vediamo il gioco in azione.

Marvel’s Guardian’s of the Galaxy è stato annunciato questa sera da Square Enix con un trailer d’annuncio e con tanto di data d’uscita. A placare la nostra sete di informazioni, arriva anche un corposo video di gameplay che ci permette di dare uno sguardo alle meccaniche e al combat system del titolo.

Com’è possibile vedere dal filmato, durante gli scontri controlleremo il protagonista, Star-Lord, ma potremo anche controllare i nostri compagni tramite dei comandi per sfruttare le loro abilità speciali in battaglia.

Ma non è tutto: è stata confermata la presenza di dialoghi a scelta multipla. Le nostre decisioni infatti potranno avere effetti concreti sulla progressione dell’avventura ed andranno ad incidere sulla formazione del gruppo.

Marvel’s Guardians of The Galaxy sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X.