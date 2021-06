Marvel’s Guardians of the Galaxy, data d’uscita e trailer d’annuncio

Square Enix ha annunciato Marvel's Guardians of The Galaxy con un trailer e con tanto di data d'uscita. Ecco i primi dettagli sul gioco.

Square Enix ha annunciato ufficialmente Marvel’s Guardians of the Galaxy, un action adventure in terza persona single player ambientato nell’universo narrativo dell’omonimo film e fumetto, ma con una storia completamente originale.

Il gioco, infatti, non vuole assolutamente essere un live service come Marvel’s Avengers, anzi vuole distaccarsi completamente dalla sua struttura riproponendo una reinterpretazione dell’apprezzato immaginario narrativo ed iconografico dei Guardiani della Galassia made by Montrèal Studios.

La storia di Marvel’s Avengers Guardians of the Galaxy si svolge pochi anni dopo la fondazione dei Guardiani della Galassia da parte di Peter Quill, con il gruppo che non è ancora perfettamente amalgamato. E sarà proprio lui che darà il via alle danze, scatenando una serie di eventi che metteranno a rischio l’equilibrio dell’intero universo.

Marvel’s Guardians of The Galaxy sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2021 per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X.