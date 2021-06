WitcherCon: tutte le info disponibili sulla convention online ufficiale di The Witcher

Sembrava che lo spazio dedicato a The Witcher durante la quinta giornata di Geeked Week sarebbe stato tutto impiegato per l’accattivante teaser della stagione 2 del telefilm, quando invece è arrivato l’annuncio di WitcherCon, evento online dedicato alla saga creata da Andrzej Sapkowski.

We teamed up with @WitcherNetflix to bring the world of The Witcher into your homes! Power up your megascopes on July 9th and join us for an epic online celebration of the franchise, #WitcherCon! pic.twitter.com/6RlGL5mPox

— The Witcher (@witchergame) June 11, 2021