Razer Opus X: over-ear con cancellazione attiva del rumore ad un prezzo molto interessante

12—Giu—2021 / 10:21 AM

Razer ha presentato le nuove Opus X, cuffie over-ear e Bluetooth con buone caratteristiche – c’è la cancellazione attiva del rumore – ad un prezzo tutto sommato contenuto, dato che negli USA saranno proposte a 100$. Come avrete intuito, si tratta di una versione più entry-level delle più costose Razer Opus (prezzo al D1 di circa 200€, ora in saldo a 157€).

Le nuove Razer Opus X sono disponibili in tre diversi colori: verde ‘Razer’, rosa e bianco. Non abbiamo dettagli in merito, ma è verosimile che sia stata fatta una diversa scelta di materiali rispetto alle Opus normali.

Non manca una modalità ‘Quick Attentiton‘ progettata per permettere di disabilitare momentaneamente la cancellazione attiva del rumore e avere maggiore consapevolezza di quello che ci succede attorno — utile, ad esempio, se si stanno attraversando le strisce pedonali.

Mancano alcune feature introdotte con il modello più costoso, ad esempio non c’è la pausa automatica delle canzoni riprodotte quando le cuffie vengono appoggiate sul collo o riposte nella loro confezione. È invece presente la ‘Gaming Mode’ per diminuire la latenza a 60 millisecondi rispetto alla fonte.

Niente jack da 3.5mm, l’unica porta è un ingresso USB-C per la ricarica. L’autonomia si attesta sulle 40 ore, che scendono a 30 se si usa la cancellazione attiva del rumore.