Mario + Rabbids Sparks of Hope, trailer d’annuncio dall’Ubisoft Forward

Mario + Rabbids Sparks of Hope, il seguito dell’acclamato gioco di Ubisoft Milano è stato annunciato ufficialmente con un trailer all'Ubisoft Forward.

In occasione dell’Ubisoft Forward di questa sera, Mario + Rabbids Sparks of Hope, seguito dell’acclamato strategico uscito qualche anno fa per Nintendo Switch, è stato annunciato con un trailer.

Si tratta di un annuncio che non arriva di certo a sorpresa: il gioco infatti è stato leakato per errore da Nintendo sul suo sito solo poche ore fa, con tanto di pagina dedicata ed elenco delle caratteristiche.

Come si può vedere dal filmato, il gioco riprende le meccaniche e lo stile del primo titolo e ne evolve la formula ispirandosi a Super Mario Galaxy. Non sarà un semplice seguito – hanno dichiarato gli sviluppatori – stavolta ci sarà un intera galassia da salvare e nuovi elementi che andranno i ridisegnare completamente i confini tattici del gioco. A fianco di Mario e dei Rabbids, inoltre, ci saranno anche nuovi alleati dagli incredibili poteri: gli Spark, un mix tra rabbid e gli sfavillotti. La loro origine sarà alla base di questa nuova storia.

Questa la descrizione riportata sul sito Nintendo: fai squadra con Mario, Luigi, la principessa Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e i loro amici in un viaggio galattico per sconfiggere un’entità malevola e salvare i tuoi compagni Spark. Esplora i pianeti di tutta la galassia e scopri segreti misteriosi e missioni avvincenti!

Le caratteristiche principali sono:

Costruisci la tua squadra dei sogni con tre eroi da un eclettico roster di nove.

Sconfiggi tutti i nuovi boss, insieme ad alcuni nemici familiari, in tutta la galassia.

Salva le adorabili Scintille, che forniscono poteri distinti che ti aiuteranno in battaglia.

Scatena le abilità dei tuoi eroi, ma sii strategico mentre lanci i tuoi nemici, fai salti di squadra e ti nascondi dietro le coperture.

Mario + Rabbids Spark of Hope sarà disponibile nel 2022 in esclusiva per Nintendo Switch.