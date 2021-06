Mario + Rabbids Sparks of Hope: leakato il sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle

Sul sito Nintendo è apparso, a sorpresa, Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch, probabilmente per errore: ecco le foto e le info trapelate.

In molti attendevano l’annuncio di un nuovo episodio di Mario + Rabbids in occasione dell’evento Ubisoft Forward che si terrà stasera: a sorpresa, però, il gioco è già arrivato sul sito Nintendo, dove ha una pagina dedicata ricca di info.

Sequel del Mario + Rabbids Kingdom Battle uscito nel 2017, Mario + Rabbids Sparks of Hope è previsto per il 2022 ed è inserito con il genere “strategy” (il primo episodio era strategy/adventure); il numero di giocatori non è ancora specificato ma nelle immagini a corredo della scheda ne vediamo tre in concomitanza sullo schermo.

Questa la sinossi ufficiale:

Fai squadra con Mario, Luigi, la principessa Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi e i loro amici in un viaggio intergalattico per sconfiggere una entità malevola e salvare i tuoi compagni Spark. Esplora pianete attraverso la galassia mentre scopri misteriosi segreti e intriganti missioni!

Crea il tuo dream team con tre eroi da un eclettico roster di nove.

Sconfiggi tutti i nuovi boss, insieme con alcuni nemici familiari attraverso la galassia.

Salva gli adorabili Spark attraverso la galassia, che elargiranno poteri distintivi che ti aiuteranno in battaglia.

Scatena le abilità dei tuoi eroi, ma sii accorto mentre semini i tuoi avversari, fai mosse combinate con gli alleati e ti nascondi dietro coperture.

Del gioco, che verrà localizzato in francese, tedesco, inglese, italiano e spagnolo, possiamo vedere l’artwork col titolo e tre foto: molto probabilmente potremo vederlo in azione tramite un trailer (o quantomeno un teaser) durante la conferenza Ubisoft di stasera.

