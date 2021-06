Xbox: arriva l’app per portare il Game Pass sulle smart TV, le console non serviranno più

Molto presto per giocare ai titolo del Game Pass non avrete bisogno di una console o un PC. Microsoft lavora all'app Xbox per Smart TV: si gioca in streaming.

Il futuro del gaming è in Cloud e non vi serve una console. Quantomeno, questa è la scommessa di Microsoft: l’azienda lavora ad un’app Xbox per le principali Smart TV. Sarà possibile giocare, attraverso il servizio in streaming xCloud, dal proprio televisore a tutti i giochi presenti sul ricco catalogo di Game Pass.

Ma non solo, Microsoft presto dovrebbe presentare anche un dongle, ossia un accessorio da collegare alle TV più datate per portare funzionalità smart e quindi anche il gaming attraverso la piattaforma xCloud. Insomma, a quel punto il Game Pass diventerebbe un servizio molto simile a Google Stadia, sbloccando la possibilità di giocare a centinaia di giochi current-gen senza dover acquistare una console fisica come Xbox Series S o Series X.

Stiamo lavorando con i principali produttori di TV per integrare l’esperienza Game Pass direttamente all’interno delle TV, tutto quello che vi servirà per giocare sarà un controller

ha spiegato Liz Hamren, N1. del dipartimento gaming experience di Microsoft.

Ok, ma quando accadrà? Questo Microsoft non lo dice e prima di vedere le app Xbox negli store nativi delle principali Smart TV potrebbero dover passare diversi mesi, se non anni. Ma forse è possibile essere un po’ più ottimisti, del resto, ricorda The Verge, nel 2020 Philip Spencer aveva già accennato a questa possibilità, lasciando intendere che sarebbe successo “nei prossimi 12 mesi”.