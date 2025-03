La missione per portare il 4G sulla Luna è fallita

Il lander Athena atterrato in posizione errata ha impedito il dispiegamento dei rover. Nonostante i 25 minuti di attività, l’azienda finlandese punta già alle future missioni Artemis La prima rete 4G lunare di Nokia avrebbe dovuto entrare in funzione lo scorso 6 marzo, ma l’atterraggio imperfetto del lander Athena di Intuitive Machines ha compromesso la missione.

Atterraggio imperfetto: impossibile far uscire il lander

Il veicolo spaziale è atterrato su un fianco – come già accaduto alla missione IM-1 – e a 250 metri di distanza dal sito previsto nel polo sud lunare. L’orientamento dei pannelli solari e le temperature estreme hanno impedito al lander di ricaricarsi, portando alla brusca conclusione della missione IM-2 il giorno successivo. Nonostante questo, Nokia considera l’esperimento un “successo parziale”.

“Abbiamo stabilito la prima rete cellulare sulla Luna”, ha dichiarato l’azienda, spiegando che il Network in a Box (NIB) installato su Athena è stato avviato con successo e ha funzionato per circa 25 minuti prima dell’interruzione dell’alimentazione. Il dispositivo, che integra radio, stazione base e sistema di routing, ha trasmesso correttamente dati alla stazione terrestre.

Il piano originale prevedeva che i rover, tra cui il Micro Nova Hopper soprannominato Grace, uscissero dal lander per esplorare un cratere permanentemente in ombra alla ricerca di tracce di ghiaccio. I veicoli avrebbero dovuto operare entro due chilometri da Athena, trasmettendo dati attraverso la rete 4G.

Ora si guarda ad Artemis III

Nokia guarda già oltre questo esperimento interrotto. Il prossimo obiettivo è la missione Artemis III nel 2027, quando l’azienda finlandese, in collaborazione con Axiom Space, integrerà la tecnologia 4G LTE nelle tute spaziali degli astronauti. “Sarà un po’ come guidare un’auto senza mani”, spiega Russell Ralston di Axiom Space.

Gli ingegneri stanno già lavorando per rendere i sistemi resistenti alle condizioni estreme della Luna, dove le temperature oscillano tra 120 e -130 °C. L’ambizione a lungo termine è creare stazioni base permanenti che supportino la futura presenza umana sul satellite.

Sebbene Nokia non abbia annunciato un nuovo test lunare, l’azienda continuerà le sperimentazioni terrestri in vista di Artemis III, valutando anche il passaggio alla tecnologia 5G per le future missioni spaziali.