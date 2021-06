Reddit cancella il Secret Santa: addio agli scambi di regali tra utenti, partecipava anche Bill Gates

A sorpresa e senza fornire grosse spiegazioni, Reddit ha scelto di chiudere il subreddit dedicato a Secret Santa, gli scambi di regali tra sconosciuti sotto Natale. Ogni anno all’iniziativa partecipavano oltre 200.000 utenti da tutto il mondo, inclusi diversi VIP. Ad esempio, nel 2019 una utente ricevette a sorpresa diversi regali estremamente generosi da Bill Gates, tra libri, set LEGO costosissimi e altre cose.

L’annuncio è stato pubblicato nella giornata di ieri dagli amministratori del subreddit. La buona notizia è che la decisione avrà effetto dopo le festività natalizie del 2021, insomma, c’è tempo per un ultimo scambio di regali prima di dire addio alla tradizione.

Bill Gates non è l’unico VIP ad aver partecipato all’iniziativa: un utente ricevette il disegno di un gatto realizzato da Arnold Schwarzennegger in persona.

«Perché c**** dovreste fare una cosa del genere?», ha scritto uno dei tanti utenti infuriati. Ed effettivamente la domanda – per quanto irriverente nei toni – ha senso: nessuno ha spiegato le ragioni dietro a questa decisione.

Da Reddit per il momento tutto tace. La piattaforma non ha risposto a nessuna delle testate che si sono fatte vive per chiedere delucidazioni.

Nel frattempo, il creatore originale dell’iniziativa – poi fatta propria da Reddit -, ossia Dan McComas, ha tentato di portare il sito alla ragione, senza ottenere successo. Così, assieme ad altri volontari, ha deciso di creare un nuovo subreddit – r/NewSecretSanta – per tenere in vita la tradizione, anche se questa volta sarà gestita esclusivamente da volontari. Ma il lavoro da fare è molto. Reddit usava una piattaforma ad hoc, cioè il sito redditgifts.com, unico modo per gestire gli scambi da migliaia di utenti di tutto il mondo in modo pratico. McComas ha chiesto di poterla rilevare, ma sembra che non sarà possibile. Insomma, dovrà per forza creare un sito da zero.