Monsters At Work: pubblicato il trailer della serie Disney+

Arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ a luglio la serie animata intitolata Monsters at Work, e da poco online è uscito il trailer dedicato al progetto. Ricordiamo che Monsters at Work è tratto dal film Monsters & Co.

Qui sotto potete vedere il trailer di Monsters at Work.

Nel 2019, la Disney ha annunciato che stava espandendo l’universo di Monsters &Co. sotto forma di una serie spin-off intitolata Monsters At Work. La serie si svolgerà sei mesi dopo gli eventi del film originale, con Monstropolis alimentato dalle risate invece che dalle urla dei bambini. Inoltre ci saranno personaggi conosciuti ma anche nuovi di zecca.

Il protagonista della storia sarà Tylor Tuskmon (Ben Feldman), un giovane mostro che si è laureato con il massimo di voti alla Monsters University che sogna di lavorare con i suoi idoli Sulley e Mike, e che vuole riuscire a spaventare, scoprendo però, una volta entrato nella Monsters Incorporated, che far ridere è meglio che spaventare.

Le voci originali dello show saranno quelle di Billy Crystal e John Goodman, che riprenderanno i ruoli di Mike Wazowski e James “Sulley” Sullivan, e poi ci sarà Bonnie Hunt come Mrs. Flint, John Ratzenberger nei panni di Yeti, Jennifer Tilly come Celia, Stephen Stanton come Smitty e Needleman. Ed in più ci sarà Aisha Tyler nei panni di Millie.