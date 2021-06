Jeff Bezos sta puntando sul lobbismo feroce perché Blue Origin ottenga i finanziamenti pubblici

L’Innovation and Competitiveness Act è una delle leggi più stralunate e capillari che il Governo USA abbia sfornato nella storia recente: decreta il finanziamento statale delle industrie tech, impone un draconiano giro di vite alle aziende cinesi ed è riempito a destra e a manca da emendamenti infilati frettolosamente. Uno di questi è evidentemente stato confezionato su misura per la Blue Origin di Jeff Bezos, azienda spaziale che da tempo lamenta di non esser riuscita ad attaccarsi al seno governativo per ottenere nuove risorse finanziarie.

La Senatrice Democratica Maria Cantwell, la donna di Bezos al Senato, ha proposto infatti di aggiungere alla complessa serie di incentivi anche un finanziamento di 10 miliardi dedicato alla NASA. Molto generoso, finché non si nota che, tra le righe, l’emendamento obbliga l’agenzia aereospaziale a selezionare entro 30 giorni una ditta che affianchi SpaceX nella progettazione del prossimo modulo di allunaggio.

Una proposta talmente smaccata e trasparente che il Senatore Bernie Sanders non ha mancato di sottolineare tutto il suo sdegno. “Ho parecchi problemi ad autorizzare che 10 miliardi di dollari vadano a qualcuno che, tra le altre, è la persona più ricca di questa nazione”, ha dichiarato il noto politico. Non solo, con una punta di acidità ha etichettato l’emendamento come un “investimento multi-miliardario salva Bezos“.

When we landed on the moon, there was great collective pride in that achievement. Our space program should be something that we ALL take part in. We shouldn’t hand over $10B in corporate welfare to Jeff Bezos or Elon Musk, who are jointly worth $350B, to fund their space hobby. pic.twitter.com/f1uLPXPjuR

— Bernie Sanders (@SenSanders) May 26, 2021