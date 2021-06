Ingenutiy è decollato da Marte per la settima volta e non ha manifestato problemi

Ingenuity, l'”elicottero” che la NASA ha inviato su Marte, sta dimostrando di essere ben più coriaceo di quanto non fosse lecito pensare. Superando la data di scadenza stimata dagli scienziati, il robottino sta continuando a saltare da una zona pianeggiante all’altra del Pianeta Rosso, dimostrando nei fatti di essersi ripreso dal glitch che aveva messo a repentaglio la sua ultima escursione.

In effetti, gli stessi scienziati dell’agenzia aerospaziale statunitense sono discretamente sorpresi: come si evince già a partire dal nome, il drone volante è stato sin da subito pensato quasi come un azzardo, ovvero come un esperimento tecnico atto a vagliare se fosse possibile sollevare un oggetto nell’atmosfera marziana.

L’idea originale era quella di compiere, se tecnicamente possibile, dei voli di prova attorno al rover Perseverance, quindi concludere l’esperimento e ragionare sulle performance documentate. Ingenuity si è tuttavia dimostrato tanto competente che ora, al suo settimo volo, sta effettivamente portando avanti una missione tutta sua, esplorando di fatto il mondo che lo circonda.

Difficile sapere per quanto l’elicotterino ne abbia, certi rover hanno ben dimostrato come le strumentazioni siano potenzialmente in grado di andare avanti anni oltre alla loro decorrenza ufficiale, tuttavia i tecnici della NASA vogliono approfittarne il più possibile, cogliendo l’occasione per raccogliere tutte le informazioni che possono.

Lo strumento si sta spostando a balzi di centro metri verso sud, immortalando il suo viaggio con scatti suggestivi che non mancheranno di entrare nella storia.

Another successful flight 👏#MarsHelicopter completed its 7th flight and second within its operations demo phase. It flew for 62.8 seconds and traveled ~106 meters south to a new landing spot. Ingenuity also took this black-and-white navigation photo during flight. pic.twitter.com/amluVq9wbb — NASA JPL (@NASAJPL) June 8, 2021

Potrebbe anche interessarti: