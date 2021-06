Colonnine di ricarica come le cabine telefoniche rosse, l’UK vuole che le auto elettriche siano iconiche

Il Regno Unito, uno dei Paesi più attivi nel processo di transizione verso i veicoli elettrici, non è soddisfatto con l’attuale design delle colonnine di ricarica per EV. Per questo motivo il Ministero dei Trasporti ha aperto un bando di gara per ideare un nuovo design ‘standard’ per le infrastrutture di ricarica.

L’azienda che vincerà il bando prenderà una commissione di 200.000 sterline. L’obiettivo? Le colonnine di ricarica dovranno essere tanto iconiche quanto le cabine telefoniche rosse londinesi ideate dal celebre architetto Gilbert Scott, o come i taxi neri. Insomma, dovranno entrare nell’immaginario collettivo mondiale. Una sfida decisamente impegnativa.

Secondo il Governo, una simile iniziativa faciliterebbe l’adozione dei veicoli elettrici nel Paese. Il Governo ha predisposto alcune altre misure, tra cui diversi privilegi: ad esempio gli EV presto avranno una speciale targa di colore verde per poter accedere nelle ZTL o in posteggi speciali, senza complicazioni. Un Comune starebbe anche valutando di consentire il transito delle auto elettriche nelle corsie speciali dedicate ai mezzi pubblici.

Per il momento, le colonnine di ricarica non sono riuscite a fare breccia nel cuore dei sudditi di Sua Maestà, anzi è successo l’esatto opposto: secondo uno studio del 2020, un britannico su tre considera le attuali stazioni di ricarica “ripugnanti”, mentre la metà degli intervistati si è detto contrario all’idea che venissero installate nel loro quartiere. Insomma, qualcosa non sta funzionando e il Governo vuole porvi rimedio.