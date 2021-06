Apple HomePod Mini arriva in Italia, finalmente: ecco cosa sappiamo

Sorpresa: per citare un nostro vecchio articolo, Apple si è finalmente ricordata dell’Italia. Il nuovo HomePod Mini arriva finalmente nel nostro Paese.

Lo smart speaker di Apple forse incespica su alcune delle funzioni smart che ormai diamo per scontato grazie ad Alexa e l’assistente di Google, ma vale la pena di ricordare che l’HomePod Mini è uno dei più sofisticati device sul fronte dell’esperienza d’ascolto.

Ad esempio – a fronte di una spesa non indifferente – è possibile abbinare due o più device per crearsi un piccolo impianto per ascoltare Apple Music alla massima qualità possibile – grazie al supporto allo Spatial Audio -, mentre ieri, durante il keynote del WWDC 2021, Apple ha annunciato che sarà anche possibile abbinare due speaker alla Apple TV per avere un’esperienza da home theatre.

L’HomePod Mini arriverà in Italia entro la fine del 2021, mentre scriviamo questa notizia Apple non ha ancora aggiornato il suo sito con una pagina ufficiale dedicata al pubblico del nostro Paese.

L’HomePod Mini viene venduto ad un prezzo di 99$ negli USA. Non abbiamo notizia del prezzo previsto per il nostro mercato, ma possiamo facilmente immaginare una conversione 1:1 in euro (se non un prezzo leggermente più alto). Non resta che aspettare i prossimi mesi per saperne di più.