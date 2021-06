Tesla Model S Plaid+: il modello da 837 km di autonomia è stato cancellato

Che qualcosa non stesse andando per il verso giusto era ormai diventato piuttosto evidente, ma nessuno si aspettava una notizia del genere: Elon Musk ha annunciato che la Tesla Model S Plaid+ è stata cancellata. La versione high-end della nuova vettura non entrerà in produzione.

Tesla proponeva la nuova Model S 2021 – che è stata presentata a febbraio -in due versioni: Plaid e Plaid+. Quest’ultima, sulla carta, offriva un’autonomia di 837 Km.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Due mesi fa un report aveva denunciato ritardi sempre più gravi per le nuove vetture di Tesla. A distanza di mesi, le nuove Model S e Model X 2021 non sono ancora state consegnate ai primi clienti. Poi, a fine maggio, Tesla aveva chiuso i preordini della Tesla Model S Plaid+. All’epoca la casa automobilistica non aveva rivelato le ragioni dietro a questa scelta, facendo intendere che si fosse trattato di un semplice sold-out.

«La Plaid+ è stata cancellata. Non ne avete bisogno, la Plaid va benissimo», si legge in un nuovo tweet di Elon Musk.

Dalla sua la Tesla Model S Plaid offre comunque un’ottima autonomia: ben 628 Km con una singola carica, più di quanto possano dire molte auto a motore endotermico — al netto delle diverse tempistiche per fare ‘il pieno’. Per il momento – e questo ci stupisce fino ad un certo punto – le spiegazioni dietro alla cancellazione del modello rimangono vaghe e fumose. Vi aggiorneremo non appena usciranno report più convincenti sui reali motivi di questa inaspettata mossa.