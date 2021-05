Tesla: stop agli ordini per la Model S Plaid+, la Model 3 aumenta di prezzo (di nuovo)

Doppia stangata per i clienti americani di Tesla. La casa automobilistica ha scelto di chiudere, fino a nuova data, gli ordini per la Model S Plaid+, la versione più performante dell’auto. La scelta sarebbe stata imposta dai tempi d’attesa sempre più lunghi.

Nelle ultime settimane, optando per l’acquisto di una Model S Plaid+, il sito ufficiale indicava tempi di consegna fuori da ogni grazia divina, in alcuni casi si parlava di metà 2022. Quasi un anno di attesa. Onde evitare che la situazione raggiungesse vette di follia sempre più impervie, Tesla ha preferito chiudere una volta e per tutte i preordini negli USA. Rimangono ancora aperti i preordini negli altri mercati, Europa inclusa. Non conosciamo con precisione le ragioni dietro a tempi d’attesa così lunghi.

Ma questa non è l’unica brutta notizia. Negli USA sono anche aumentati i prezzi di alcune popolari vetture. Aumentano i prezzi delle principali versioni della Tesla Model 3: Standard Range Plus e Long Range AWD. Si parla di circa 500$ in più rispetto al listino precedente.

Nel caso della Model 3 Long Range l’aumento è addirittura di 2.500 dollari. Si tratta del quinti aumento di prezzi dall’inizio del 2021.