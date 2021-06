UFO, il report del Pentagono sembra essere deludente sotto ogni aspetto

Dopo l’autenticazione di alcuni video misteriosi, il Governo statunitense aveva incaricato un team del Pentagono di indagare sugli UFO – più correttamente definiti come UAP -, ma informatori del The New York Times anticipano che il documento che sta per essere pubblicato sia noioso e insignificante al di là di ogni previsione.

Molti hanno incrociato le dita sperando che, così dal nulla, la Difesa USA se ne venisse fuori con prove definitive dell’esistenza degli alieni, tuttavia anche coloro che moderavano le proprie aspettative su standard più verosimili non mancheranno di essere delusi dalle opinioni generiche e inconcludenti messe nere su bianco.

In sostanza, complice il fatto che siano stati concessi pochi mesi per indagare, gli uomini del Pentagono sono riusciti a stabilire con discreta certezza un unico elemento: gli UFO che sono stati avvistati non fanno parte di esercitazioni segrete del Pentagono stesso.

Non si può negare che sia giusto l’escludere una simile evenienza, tuttavia una simile realizzazione sembra essere più un punto di inizio che uno di conclusione. Nessuno si aspetterebbe di leggere un romanzo di Sir Arthur Conan Doyle in cui Sherlock Holmes decide di chiudere il caso subito dopo aver stabilito di non aver ucciso lui stesso la vittima, per dire.

L’ipotesi è che, forse, gli elementi ignoti che sono stati visti sfrecciare nel cielo siano dei jet “ipersonici” costruiti dai Russi o dai Cinesi, tuttavia da come ne parlano le persone informate dei fatti, questa spiegazione sembra un po’ campata per aria, priva di alcun vero indizio scientifico.

D’altronde un simile approccio è tutt’altro che anomalo: l’esercito ha la tendenza a produrre teorie militariste, non per nulla alcuni scienziati preferirebbero che la faccenda fosse delegata piuttosto agli accademici, ovvero a menti che nel cercare risposte non cercano come prima opzione quella dell’attacco nemico.

Da come si sta prospettando la situazione, è facile pensare che il report si limiterà a suggerire che gli avversari politici degli Stati Uniti siano potenzialmente dotati di armi molto più avanzate di quelle a disposizione delle truppe a stelle e strisce e che quindi sia necessario investire soldoni nella Difesa. La stessa Difesa che ha formulato il report in questione. Nessun conflitto di interessi.

